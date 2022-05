Dybala - Inter | manca solo una cosa per la mossa ufficiale

Advertising

forumJuventus : Allegri pre #JuveInter: 'Una finale ha sempre un valore importantissimo e dobbiamo cercare di chiudere la stagione… - DiMarzio : .@Inter, le parole di #Marotta sull'interesse per #Dybala e il futuro di #Perisic - FcInterNewsit : Pasqualin: 'La prossima maglia di Dybala sarà quella nerazzurra dell'Inter' - manucnvlscnz : RT @paolo_is_dead: juventus - inter fischio d'inizio dybala: - Chrisamoros10 : Domanda stupida, senza senso e un po' provocatoria: se domani #Dybala verrà sostituito (o entrerà) a partita in cor… -

L'è la squadra che si è fatta più avanti per lui, sono molto interessati e - come sottolinea 'La Gazzetta dello Sport' - i contatti con l'entourage disono già ben avviati. Juve -, ...Per i bianconeri, che in attacco possono ancora contare su Paulo, è la 21a finale e sono a quota 14 successi. Per l', che si affida al bomber Lautaro Martinez, siamo a 14 presenze con 7 ...Paulo Dybala lascerà a fine stagione la Juventus e adesso l'Inter potrebbe sferrare il colpo decisivo: intanto Marotta lancia un messaggio.Dybala affronta il suo possibile futuro, l'Inter: c'è un tassello che deve ancora andare al suo posto prima dell'offerta ufficiale ...