(Di mercoledì 11 maggio 2022)è tornato in WWE in occasione di WrestleMania 38. Da allora si è scontrato con Seth Rollins e i due hanno combattuto nuovamente un mese dopo a WrestleMania Backlash. In una recente intervista su The Sessions,ha parlato della separazione didalla AEW (ricordando il loro match fratricida) e sulla gioia nel vedere il suo fratellino fare grandi cose nella sua nuova esperienza. Le sue parole “Nonmai piùmio fratello, quella sera mi ha fatto molto male. Quando ho lasciato la WWE, mi sono detto: ‘Oddio, cosa faccio?’ Ero stanco, avevo perso la passione, e quella sera l’ho ritrovata. È stata una notte molto speciale, probabilmente la più importante che ho vissuto finora nel business. Le stelle si sono allineate, ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Dustin Rhodes: 'Non lotterò mai più contro Cody, in WWE gli auguro il titolo massimo' - - TSOWrestling : Cody riuscirà a vincere il #WWEChampionship? // #TSOW #TSOS - ThatGalFlavia : RT @Zona_Wrestling: #WWE Dustin Rhodes: 'Cody mi manca, ma voglio che diventi campione WWE' - - Zona_Wrestling : #WWE Dustin Rhodes: 'Cody mi manca, ma voglio che diventi campione WWE' - - luissalvadorpt : Dustin Rhodes critica processo criativo da WWE -

Nel mentre, però, Sammy Guevara ha sconfitto, diventando il nuovo Interim TNT Champion. La resa dei conti finale si giocherà questa sera a Dynamite in un Ladder Match che promette ...Cody Rhodes è tornato in WWE in occasione di WrestleMania 38. Da allora si è scontrato con Seth Rollins e i due hanno combattuto nuovamente un mese dopo a WrestleMania Backlash. In una recente intervi ...Dustin Rhodes, a differenza di suo fratello Cody, ha deciso di non lasciare la All Elite Wrestling e di non tornare in WWE, alla corte di Vince McMahon. L’ex Goldust, ospite al podcast di Renee Paquet ...