Due bambini trovati morti, orrore in Germania: la polizia indaga per infanticidio (Di mercoledì 11 maggio 2022) orrore in Germania , dove due bambini sono deceduti per morte violenta . È accaduto a Hanau , nel land dell'Assia. Leggi anche > Lukoki, calciatore ex Ajax morto a 29 anni: è giallo. 'In coma dopo ... Leggi su leggo (Di mercoledì 11 maggio 2022)in, dove duesono deceduti per morte violenta . È accaduto a Hanau , nel land dell'Assia. Leggi anche > Lukoki, calciatore ex Ajax morto a 29 anni: è giallo. 'In coma dopo ...

