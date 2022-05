Draghi “La Russia non è più Golia, no a pace imposta” (Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – La guerra in Ucraina, i prezzi dell'energia, l'inflazione, i rapporti tra America e Europa. Questi i temi al centro dell'incontro a Washington tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Il premier italiano è volato a Washington per parlare di negoziati di pace, di come riuscire a far sedere tutti gli alleati intorno ad un tavolo, con Russia ed Ucraina precisando che: “questa pace deve essere quella che vuole l'Ucraina, non una pace imposta dagli alleati. Gli ucraini, Zelensky devono definire qual è la vittoria, non possiamo farlo noi. Con Biden siamo d'accordo sul fatto che occorre continuare a sostenere l'Ucraina, fare pressione sulla Russia e su come iniziare a costruire un percorso di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – La guerra in Ucraina, i prezzi dell'energia, l'inflazione, i rapporti tra America e Europa. Questi i temi al centro dell'incontro a Washington tra il presidente del Consiglio, Marioe il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Il premier italiano è volato a Washington per parlare di negoziati di, di come riuscire a far sedere tutti gli alleati intorno ad un tavolo, coned Ucraina precisando che: “questadeve essere quella che vuole l'Ucraina, non unadagli alleati. Gli ucraini, Zelensky devono definire qual è la vittoria, non possiamo farlo noi. Con Biden siamo d'accordo sul fatto che occorre continuare a sostenere l'Ucraina, fare pressione sullae su come iniziare a costruire un percorso di ...

