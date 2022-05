Draghi al Capitol Hill: la guerra Ucraina sfida per la democrazia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Mario Draghi si dice «onorato» di trovarsi nel centro della democrazia: nella sua visita al Capitol Hill , il premier italiano incontra la speaker della Camer a Nancy Pelosi e nel consueto scambio di... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 11 maggio 2022) Mariosi dice «onorato» di trovarsi nel centro della: nella sua visita al, il premier italiano incontra la speaker della Camer a Nancy Pelosi e nel consueto scambio di...

Advertising

infoitinterno : Draghi al Capitol Hill: la guerra Ucraina sfida per la democrazia - discoradioIT : Italia-Usa: Draghi arrivato al Capitol Hill - Dimsuonosoft : Italia-Usa: Draghi arrivato al Capitol Hill - ppaolino286 : @fattoquotidiano Sono il solo che vede tra qualche mese tante 'capitol hill' in tutta itaGlia? #Draghi pupazzo #UE #US -