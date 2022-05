Draghi a Biden | “Putin pensava di dividerci con la guerra ma ha fallito” I Servizi americani | “Sarà guerra lunga e Mosca vuole l’escalation” La Camera Usa approva | altri 40 miliardi di aiuti a Kiev

(Di mercoledì 11 maggio 2022) L’Ucraina mostra al mondo le foto dei feriti di Azovstal. La Bielorussia schiera truppe al confine. Stop al gas russo in transito dal Donbas verso l’Europa

alla Casa Bianca - Reuters . C'erano l'inflazione e le sanzioni ieri in cima ai pensieri di Joe. Poco prima di accogliere Marioallo Studio Ovale, alla vigilia dei nuovi ...... prima donna alla guida di tutti i servizi americani, voluta da Joe, ieri davanti alla Commissione per i Servizi armati del Senato americano. Proprio nella giornata in cui Marioera a ...Biden: "Unione Europea forte è nell'interesse degli Usa". Terminato il discorso di Draghi è stata la volta di Biden: “La cooperazione dell'Italia è fondamentale. Esordisce così il presidente del ...Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Mario Draghi al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel corso del bilaterale a Washington, incassando un “”sono d’accordo”, dall’inquilino della Casa ...