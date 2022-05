Dove vedere la partita tra Napoli e Genoa in TV e streaming (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tutto pronto per Napoli – Genoa, partita valida per la 37^ giornata di Serie A 2021-2022. Di seguito trovate le informazioni più importanti per vedere il match in streaming su DAZN in esclusiva. Quando si gioca Napoli Genoa La gara Napoli Genoa si gioca il giorno 15 maggio e sarà trasmessa su DAZN. Il calcio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 15:00. Abbonati ora a DAZN. 29.99 euro/mese. Disdici quando vuoi Dove vedere Napoli Genoa in TV L’app DAZN è supportata da Android TV, Apple TV e sulle Smart TV Sony, Samsung, LG, Panasonic e Hisense. A questi dispositivi si aggiungono anche TIM Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre, da quest’anno ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tutto pronto pervalida per la 37^ giornata di Serie A 2021-2022. Di seguito trovate le informazioni più importanti peril match insu DAZN in esclusiva. Quando si giocaLa garasi gioca il giorno 15 maggio e sarà trasmessa su DAZN. Il calcio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 15:00. Abbonati ora a DAZN. 29.99 euro/mese. Disdici quando vuoiin TV L’app DAZN è supportata da Android TV, Apple TV e sulle Smart TV Sony, Samsung, LG, Panasonic e Hisense. A questi dispositivi si aggiungono anche TIM Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre, da quest’anno ...

