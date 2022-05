(Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTermina a(TP) l’avventura neioff per. Dopo la sconfitta in gara 1 a Benevento di domenica scorsa, le giallorosse sono state superate anche in gara 2 dalla Flycon il medesimo punteggio di 3-0 (25-17, 25-21, 25-14) che consente alle siciliane di centrare il passaggio alla fase finale. Come avvenuto nella gara di andata, le padrone di casa concedono un’altra prestazione di livello assoluto, certificando nel doppio confronto una superiorità che non lascia alcuna recriminazione ad un’Accademia che paga un accoppiamento davvero sfavorevole nella lotteria deioff. Anche questo pomeriggio, infatti, c’è poco da recriminare per le giallorosse che hanno disputato la loro partita con grande ...

Advertising

anteprima24 : ** Doppietta #Marsala, l'Accademia Volley saluta i play off ** - NTR24 : Volley B2: doppietta Marsala, l’Accademia saluta i play off -

anteprima24.it

...centrare l'obiettivo salvezza al termine di una superlativa prestazione contro la Primavera. PRIMO TEMPO Inizio gara tambureggiante dei padroni di casa come testimonia lalampo di ......a centrare in casa l'obiettivo salvezza vincendo il playout salvezza contro la Primavera... Inizio gara tambureggiante dei padroni di casa con lalampo di Sgarlata. Palermo Calcio a5 ... Doppietta Marsala, l'Accademia Volley saluta i play off Termina a Marsala (TP) l’avventura nei play off per l’Accademia Volley. Dopo la sconfitta in gara 1 a Benevento di domenica scorsa, le giallorosse sono state superate anche in gara 2 dalla Fly Volley ...Vittoria e salvezza: il Palermo C5 vince 6-2 sulla Primavera Marsala nella finale dei play out. Il presidente Messeri "Salvezza come vincere campionato".