Don Matteo 13, perché non va in onda giovedì 12 maggio? (Di mercoledì 11 maggio 2022) Don Matteo 13, perché non va in onda giovedì 12 maggio: brutte notizie per milioni di telespettatori affezionati alla fiction di Rai 1. La programmazione prevede altro per quella serata. Ecco qual è l'evento così importante. Don Matteo 13, giovedì 12 maggio non andrà in onda in prima serata su Rai 1. Niente paura perché ritornerà la settimana seguente. Lo stop di una settimana era già programmato perché andrà in onda live un evento musicale internazionale. Riprenderà la settimana seguente con due appuntamenti: martedì 17 e giovedì 19 maggio. L'Eurovision Song Contest è in programma proprio giovedì 12 maggio.

