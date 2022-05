Djokovic, che show! Guarda l'esaltante vittoria su Karatsev: gli highlights (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il serbo è in gran forma: a Roma impiega solo un'ora e 31 minuti per sbarazzarsi del russo Karatsev 6 - 3 6 - 2 Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il serbo è in gran forma: a Roma impiega solo un'ora e 31 minuti per sbarazzarsi del russo6 - 3 6 - 2

Advertising

GuidoDeMartini : ?? DJOKOVIC HA SAPUTO DIRE NO E RESISTERE QUANDO MOLTI VOLEVANO CHE SI VACCINASSE PER FORZA ?? Nei momenti più bui d… - SuperTennisTv : CARLOS! ?? #Alcaraz diventa il più giovane tennista e il 1° sulla terra a battere sia #Nadal che #Djokovic nello st… - giocioni : RT @GuidoDeMartini: ?? DJOKOVIC HA SAPUTO DIRE NO E RESISTERE QUANDO MOLTI VOLEVANO CHE SI VACCINASSE PER FORZA ?? Nei momenti più bui delle… - __uresogolden : @darksa0irse Oltre al fatto che la questione del fisico non ha senso, perché basta vedere Medvedev, che è forse anc… - aldo_rovi : RT @GuidoDeMartini: ?? DJOKOVIC HA SAPUTO DIRE NO E RESISTERE QUANDO MOLTI VOLEVANO CHE SI VACCINASSE PER FORZA ?? Nei momenti più bui delle… -