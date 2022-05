Disponibili biglietti Finale di Coppa Italia Juventus-Inter all’ultimo minuto (Di mercoledì 11 maggio 2022) Risultano Disponibili proprio in questi secondi pochissimi biglietti per Finale di Coppa Italia, in vista della sfida Juventus-Inter in programma questa sera allo Stadio Olimpico di Roma. Un appuntamento molto atteso, che farà registrare come prevedibile il tutto esaurito. Tuttavia, come vi riportiamo da giorni, se avete modo di raggiungere la capitale anche a poche ore dal match, consigliamo a tutti vivamente di tenere d’occhio l’apposita scheda di Vivaticket. A quanto pare, infatti, potrebbe essere possibile acquistare il prezioso ticket anche in giornata per i sostenitori delle due squadre. Ultimissimi riscontri a proposito dei biglietti Finale di Coppa Italia ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) Risultanoproprio in questi secondi pochissimiperdi, in vista della sfidain programma questa sera allo Stadio Olimpico di Roma. Un appuntamento molto atteso, che farà registrare come prevedibile il tutto esaurito. Tuttavia, come vi riportiamo da giorni, se avete modo di raggiungere la capitale anche a poche ore dal match, consigliamo a tutti vivamente di tenere d’occhio l’apposita scheda di Vivaticket. A quanto pare, infatti, potrebbe essere possibile acquistare il prezioso ticket anche in giornata per i sostenitori delle due squadre. Ultimissimi riscontri a proposito deidi...

Advertising

FCLugano1908 : ????????? Lo diciamo? A Berna saremo oltre 9000! Dopo la giornata di oggi restano ormai poche centinaia di biglietti ne… - juventusfc : Chiudiamo alla grande la stagione ??? T?utte le sfide di maggio ?? Si comincia con #JuveVenezia! Ultimi biglietti… - fattoquotidiano : EVENTO SPECIALE A TEATRO CON ALESSANDRO ORSINI ??????????????, ???? ?????????? ?????????? ???????????? Biglietti disponibili #23maggio, Liv… - haeppysol : Senti Luca Ravenna dobbiamo parlare perché non puoi droppare le date che aspettavo e metti i biglietti disponibili… - fiorellaqueen91 : RT @LiveNationIT: Che settimana, @alecattelan! Tutto è pronto per l’inizio di #Eurovision2022, e i biglietti per il suo one man show sono d… -