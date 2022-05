Disastri naturali e umani, convegno IDMA all’Aeronautica Militare di Pozzuoli (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il 13 maggio 2022 presso l’Aeronautica Militare di Pozzuoli, si svolgerà un convegno dagli importanti contenuti scientifici. La convention è organizzata dalla IDMA – International Disaster Medicine Association. Il presidente ed organizzatore, professore Giuseppe Noschese, spiega: “Abbiamo circa 600 iscritti tra cui ufficiali medici della Navy di Gricignano e della base NATO di Lago Patria. Sarà un un’evento di grande importanza si parlerà di gestione dei pazienti politraumatizzati in caso di Disastri naturali o causati dall’uomo. Per sviluppare una visione comune tra militari e civili impegnati in ambienti ostili”L’Associazione Internazionale della Medicina dei Disastri (IDMA) è una entità con spiccata vocazione didattico-formativa nell’ambito delle ... Leggi su ladenuncia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il 13 maggio 2022 presso l’Aeronauticadi, si svolgerà undagli importanti contenuti scientifici. La convention è organizzata dalla– International Disaster Medicine Association. Il presidente ed organizzatore, professore Giuseppe Noschese, spiega: “Abbiamo circa 600 iscritti tra cui ufficiali medici della Navy di Gricignano e della base NATO di Lago Patria. Sarà un un’evento di grande importanza si parlerà di gestione dei pazienti politraumatizzati in caso dio causati dall’uomo. Per sviluppare una visione comune tra militari e civili impegnati in ambienti ostili”L’Associazione Internazionale della Medicina dei) è una entità con spiccata vocazione didattico-formativa nell’ambito delle ...

Advertising

Flv64177660 : @Avvenire_Nei Preghino per le piogge e per evitare disastri naturali. Si deve chiedere anche l’acqua, il nostro par… - theoretro : @GuidoCrosetto Fra l’altro ingrati, perché gli alpini sono sempre stati in prima linea a soccorrere gli ???? nei mome… - 11Sodomie : RT @AndrewPattone: Ma quindi fatemi capire: Questa settimana Torino avrà la più grande concentrazione di gay nella storia dell’universo. Il… - CarloCostelli : RT @AndrewPattone: Ma quindi fatemi capire: Questa settimana Torino avrà la più grande concentrazione di gay nella storia dell’universo. Il… - AndrewPattone : Ma quindi fatemi capire: Questa settimana Torino avrà la più grande concentrazione di gay nella storia dell’univers… -