Diretta "Spero non sia troppo tardi", Zelensky pronto al dialogo con Putin. Kissinger tuona: "Cosa deve fare subito Biden..." (Di mercoledì 11 maggio 2022) Giornata di guerra numero 77 in Ucraina, con un persistente stallo militare. L'attenzione nelle ultime ore sembra concentrarsi su Snake Island, l'Isola dei Serpenti al largo di Odessa giudicata decisiva sul piano strategico per il controllo del Mar Nero. Dal punto di vista diplomatico, il premier italiano Mario Draghi ha incontrato il presidente americano Joe Biden a Washington ribadendo come la volontà di italiani ed europei sia di "porre fine alla macelleria, la gente vuole la pace". "Non sembra che Putin voglia il dialogo diplomatico", è stata la gelida risposta della Casa Bianca. Intanto la Camera Usa ha dato il via libera ad altri 40 miliardi di aiuti all'Ucraina. Ore 15.26 Zelensky: pronti a dialogare con Mosca, speriamo non sia tardi "La punizione per la Russia è inevitabile, ma occorre ...

