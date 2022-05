Diretta Pronto il piano per i missili Iskander: scatta "l'accerchiamento". La terribile minaccia: "Perché soffrirete" (Di mercoledì 11 maggio 2022) Giornata di guerra numero 77 in Ucraina, con un persistente stallo militare. L'attenzione nelle ultime ore sembra concentrarsi su Snake Island, l'Isola dei Serpenti al largo di Odessa giudicata decisiva sul piano strategico per il controllo del Mar Nero. Dal punto di vista diplomatico, il premier italiano Mario Draghi ha incontrato il presidente americano Joe Biden a Washington ribadendo come la volontà di italiani ed europei sia di "porre fine alla macelleria, la gente vuole la pace". "Non sembra che Putin voglia il dialogo diplomatico", è stata la gelida risposta della Casa Bianca. Intanto la Camera Usa ha dato il via libera ad altri 40 miliardi di aiuti all'Ucraina. Ore 14:20 Le nuove minacce di Medvedev: "Gli Stati Uniti soffriranno" L'ex premier Dmitry Medvedev, uno degli uomini più "duri" dell'amminsitrazione russa nei confronti dell'Occidente, è tornato ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Giornata di guerra numero 77 in Ucraina, con un persistente stallo militare. L'attenzione nelle ultime ore sembra concentrarsi su Snake Island, l'Isola dei Serpenti al largo di Odessa giudicata decisiva sulstrategico per il controllo del Mar Nero. Dal punto di vista diplomatico, il premier italiano Mario Draghi ha incontrato il presidente americano Joe Biden a Washington ribadendo come la volontà di italiani ed europei sia di "porre fine alla macelleria, la gente vuole la pace". "Non sembra che Putin voglia il dialogo diplomatico", è stata la gelida risposta della Casa Bianca. Intanto la Camera Usa ha dato il via libera ad altri 40 miliardi di aiuti all'Ucraina. Ore 14:20 Le nuove minacce di Medvedev: "Gli Stati Uniti soffriranno" L'ex premier Dmitry Medvedev, uno degli uomini più "duri" dell'amminsitrazione russa nei confronti dell'Occidente, è tornato ad ...

Advertising

mareeT_23 : @MimiLeCoco un vero coglione, ma poi molesto. Ma come ti permetti, cosa filmi? E mai uno pronto a stampargli 5 dita in faccia in diretta… - intesasanpaolo : RT @ADVISOR_ONLINE: #AdvisoTalk - Tutto pronto per la #diretta al @salonerisparmio con Manuel Noia (Credit Suisse AM), Paolo Proli (@Amundi… - katiapetrini : RT @ConsensoEuropa: Tutto pronto alla Sala Spadolini del @MiC_Italia per il primo incontro del Rome international Meeting organizzato dal @… - Ditrast : RT @ConsensoEuropa: Tutto pronto alla Sala Spadolini del @MiC_Italia per il primo incontro del Rome international Meeting organizzato dal @… - MassimoChiaram7 : RT @ESA_Italia: Tutto pronto a Colonia per la conferenza stampa con @astro_matthias - seguite la diretta via #ESAWebTV o con @esaspaceflight -