DIRETTA Giro d'Italia 2022, Catania-Messina LIVE: si apparecchia la tavola per lo sprint (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d'Italia 2022 15.40 Si stanno formando tutti i vari treni per la volata almeno sei squadre differenti avanti. 15.37 Siamo a meno di 15 chilometri dal traguardo. 15.34 Fa capolino anche la UAE Team Emirates, per lavorare in favore di Fernando Gaviria. 15.31 20 chilometri al traguardo di Messina. 15.28 Gruppo ora in un tratto in discesa, strada abbastanza larga che non crea molti grattacapi. 15.25 Corsi e ricorsi storici: Fernando Gaviria nel 2017 riuscì a vincere proprio nella città peloritana, avanti a Jakub Mareczko e Sam Bennett. 15.22 Sono sempre Alpecin-Fenix, Groupama-FDJ e Israel-Premier Tech a fare l'andatura in gruppo su questa leggera salita. 15.19 Meno di 30 chilometri al traguardo, fra poco un piccolo ...

