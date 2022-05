DIRETTA Giro d’Italia 2022, Catania-Messina LIVE: quattro italiani nella fuga di giornata, gruppo a 4’00 (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 12.30 E cala il vantaggio di Jaakko Hänninen (AG2R Citroën Team), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Mattia Bais e Filippo Tagliani (Drone Hopper – Androni Giocattoli) e Mirco Maestri (Eolo-Kometa). I cinque di testa hanno ora 3’35”. 12.27 A tirare il gruppo ci sono ora Quick-Step Alpha Vinyl Team, Groupama – FDJ e Lotto Soudal. Le tre squadre vogliono tenere sotto controllo la fuga per assicurarsi l’arrivo in volata. 12.24 Mancano circa 30 km al traguardo volante di Francavilla di Sicilia. Poi al km 136,7 ci sarà un altro sprint intermedio, quello di Villafranca Tirrena. 12.21 I fuggitivi raggiungono il cartello che segna i 150 km all’arrivo. 4’16” il loro vantaggio. 12.18 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL12.30 E cala il vantaggio di Jaakko Hänninen (AG2R Citroën Team), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Mattia Bais e Filippo Tagliani (Drone Hopper – Androni Giocattoli) e Mirco Maestri (Eolo-Kometa). I cinque di testa hanno ora 3’35”. 12.27 A tirare ilci sono ora Quick-Step Alpha Vinyl Team, Groupama – FDJ e Lotto Soudal. Le tre squadre vogliono tenere sotto controllo laper assicurarsi l’arrivo in volata. 12.24 Mancano circa 30 km al traguardo volante di Francavilla di Sicilia. Poi al km 136,7 ci sarà un altro sprint intermedio, quello di Villafranca Tirrena. 12.21 I fuggitivi raggiungono il cartello che segna i 150 km all’arrivo. 4’16” il loro vantaggio. 12.18 ...

