DIRETTA Giro d'Italia 2022, Catania-Messina LIVE: quattro italiani in fuga, gruppo a 1'50" (Di mercoledì 11 maggio 2022) 12.03 Tra circa 45 km ci sarà il primo traguardo volante di giornata, quello di Francavilla di Sicilia. 12.00 La fuga ormai se ne è andata. Il gruppo si trova in questo momento a 1'40" di distacco. 11.57 Ricordiamo nel frattempo la nuova classifica generale dopo la tappa di ieri: 1 LÓPEZ Juan Pedro Trek – Segafredo 14:17:07 2 KÄMNA Lennard BORA – hansgrohe 0:39 3 TAARAMÄE Rein Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 0:58 4 YATES Simon Team BikeExchange – Jayco 1:42 5 VANSEVENANT Mauri Quick-Step Alpha Vinyl Team 1:47 6 KELDERMAN Wilco BORA – hansgrohe 1:55 7 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 2:00 8 ALMEIDA João UAE Team Emirates 2:00 9 PORTE Richie INEOS Grenadiers 2:04 10 BARDET

