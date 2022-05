DIRETTA Giro d’Italia 2022, Catania-Messina LIVE: Israel-Premier Tech al lavoro per Nizzolo (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 15.22 Sono sempre Alpecin-Fenix, Groupama-FDJ e Israel-Premier Tech a fare l’andatura in gruppo su questa leggera salita. 15.19 Meno di 30 chilometri al traguardo, fra poco un piccolo avallamento in salita che non dovrebbe creare problemi a coloro che vorranno essere protagonisti quest’oggi. 15.16 La volata di quest’oggi sarà una bella opportunità per uno come Giacomo Nizzolo, che vorrà recuperare qualche punto perso nella classifica per la maglia ciclamino. 15.13 Il momento in cui la Quick Step-Alpha Vinyl ha alzato bandiera bianca nell’intento di riportare Mark Cavendish in gruppo, ripreso dal profilo Twitter della corsa: The chase is over. The ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.22 Sono sempre Alpecin-Fenix, Groupama-FDJ ea fare l’andatura in gruppo su questa leggera salita. 15.19 Meno di 30 chilometri al traguardo, fra poco un piccolo avallamento in salita che non dovrebbe creare problemi a coloro che vorranno essere protagonisti quest’oggi. 15.16 La volata di quest’oggi sarà una bella opportunità per uno come Giacomo, che vorrà recuperare qualche punto perso nella classifica per la maglia ciclamino. 15.13 Il momento in cui la Quick Step-Alpha Vinyl ha alzato bandiera bianca nell’intento di riportare Mark Cavendish in gruppo, ripreso dal profilo Twitter della corsa: The chase is over. The ...

