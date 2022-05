DIRETTA Giro d’Italia 2022, Catania-Messina LIVE: inizia l’unico GPM di giornata, gruppo a 3’45” dai battistrada (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 13.23 Ricordiamo la composizione della fuga: Jaakko Hänninen (AG2R Citroën Team), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Mattia Bais e Filippo Tagliani (Drone Hopper – Androni Giocattoli) e Mirco Maestri (Eolo-Kometa). 13.21 113 km al traguardo di Messina. Per i battistrada è iniziata la scalata verso il GPM di Portella Mandrazzi. Una salita non particolarmente dura come pendenze, appena il 4% di media, ma molto lunga. Il GPM misura 19,5 km ed in più i corridori hanno già affrontato diversi chilometri all’insù. 13.19 Con questi 3 punti il giovane della Intermarchè si porta a 58 punti nella classifica a punti, a soli 4 dal leader Van der Poel. Sul traguardo di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL13.23 Ricordiamo la composizione della fuga: Jaakko Hänninen (AG2R Citroën Team), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Mattia Bais e Filippo Tagliani (Drone Hopper – Androni Giocattoli) e Mirco Maestri (Eolo-Kometa). 13.21 113 km al traguardo di. Per ita la scalata verso il GPM di Portella Mandrazzi. Una salita non particolarmente dura come pendenze, appena il 4% di media, ma molto lunga. Il GPM misura 19,5 km ed in più i corridori hanno già affrontato diversi chilometri all’insù. 13.19 Con questi 3 punti il giovane della Intermarchè si porta a 58 punti nella classifica a punti, a soli 4 dal leader Van der Poel. Sul traguardo di ...

