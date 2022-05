DIRETTA Giro d’Italia 2022, Catania-Messina LIVE: forcing della Alpecin in salita, si stacca Cavendish (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 13.42 SI stacca MARK Cavendish! Primo colpo di scena della tappa! 13.41 Nessuna conseguenza per i corridori caduti, nel frattempo Mark Cavendish è nelle ultimissime posizioni del gruppo. 13.39 CADUTA IN GRUPPO! Diversi uomini coincolti. 13.38 Ci prova Mathieu Van der Poel! La Alpecin-Fenix forza l’andatura sulle pendenze di Portella Mandrazzi. Vedremo se riuscirà a far staccare le ruote veloci. 13.37 Il GPM di Portella Mandrazzi è un 2a categoria, ma le pendenze sono sempre piuttosto semplici. Se qualcuno vorrà far staccare i velocisti deve tirare veramente a tutta. 13.34 Sulla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL13.42 SIMARK! Primo colpo di scenatappa! 13.41 Nessuna conseguenza per i corridori caduti, nel frattempo Markè nelle ultimissime posizioni del gruppo. 13.39 CADUTA IN GRUPPO! Diversi uomini coincolti. 13.38 Ci prova Mathieu Van der Poel! La-Fenix forza l’andatura sulle pendenze di Portella Mandrazzi. Vedremo se riuscirà a farre le ruote veloci. 13.37 Il GPM di Portella Mandrazzi è un 2a categoria, ma le pendenze sono sempre piuttosto semplici. Se qualcuno vorrà farre i velocisti deve tirare veramente a tutta. 13.34 Sulla ...

