DIRETTA Giro d'Italia 2022, Catania-Messina LIVE: 93 km al traguardo. Cavendish, Ewan e Demare si staccano in salita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d'Italia 2022

14.14 80 km al traguardo. Hanninen è stato ripreso dai compagni di fuga, fatta eccezione per Tagliani che continua a perdere metri.

14.12 Arnaud Demare, con il suo compagno Miles Scotson, dovrebbe essere invece a 30" dal gruppo.

14.11 In gruppo l'andatura è fatta dagli uomini di Biniam Girmay della Intermarchè – Wanty Gobert.

14.09 Al momento Mark Cavendish viene segnalato ad 1'20" dal gruppo. Se davanti l'andatura non è altissima, può provare a rientrare.

14.08 Hanninen prova ad allungare in discesa, più in difficoltà Filippo Tagliani.

14.06 Segnaliamo che anche Sacha Modolo e Davide Cimolai si sono staccati in salita.

