DIRETTA Giro d’Italia 2022, Catania-Messina LIVE: 75 km al traguardo, Demare e Cavendish possono rientrare in gruppo (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 14.18 Arnaud Demare è ancora a 30” dal gruppo, mentre il gruppo di Cavendish è a poco più di 1?. Caleb Ewan è ormai naufragato ad oltri 5?. 14.16 Tagliani ripreso dal gruppo che ora è a soli 16? dai battistrada. 14.14 80 km al traguardo. Hanninen è stato ripreso dai compagni di fuga, fatta eccezione per Tagliani che continua a perdere metri. 14.12 Arnaud Demare, con il suo compagno Miles Scotson, dovrebbe essere invece a 30” dal gruppo. 14.11 In gruppo l’andatura è fatta dagli uomini di Biniam Girmay della Intermarchè – Wanty Gobert. 14.09 Al momento Mark ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.18 Arnaudè ancora a 30” dal, mentre ildiè a poco più di 1?. Caleb Ewan è ormai naufragato ad oltri 5?. 14.16 Tagliani ripreso dalche ora è a soli 16? dai battistrada. 14.14 80 km al. Hanninen è stato ripreso dai compagni di fuga, fatta eccezione per Tagliani che continua a perdere metri. 14.12 Arnaud, con il suo compagno Miles Scotson, dovrebbe essere invece a 30” dal. 14.11 Inl’andatura è fatta dagli uomini di Biniam Girmay della Intermarchè – Wanty Gobert. 14.09 Al momento Mark ...

