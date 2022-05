DIRETTA Giro d’Italia 2022, Catania-Messina LIVE: 50 chilometri al traguardo, lontani Cavendish ed Ewan (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 15.02 Sono la Israel-Premier Tech, la Alpecin Fenix e la Groupama-FDJ a tirare in testa al gruppo maglia rosa. 14.59 Infatti la Quick Step-Alpha Vinyl sembra essersi rialzata per non sprecare troppe energie in vista delle prossime tappe. 14.56 Si affievoliscono sempre di più le chance per Mark Cavendish, che non riesce a sfondare il muro dei due minuti di ritardo. 14.53 50 chilometri al traguardo. 14.50 Il gruppo sta spingendo, Mark Cavendish rimane sempre attorno ai 2? rispetto al plotone principale. 14.47 Arriva intanto la notizia del ritiro di Filippo Fiorelli, in maglia Bardiani-CSF-Faizanè. 14.45 Rientrato invece Arnaud Demare, con la sua ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.02 Sono la Israel-Premier Tech, la Alpecin Fenix e la Groupama-FDJ a tirare in testa al gruppo maglia rosa. 14.59 Infatti la Quick Step-Alpha Vinyl sembra essersi rialzata per non sprecare troppe energie in vista delle prossime tappe. 14.56 Si affievoliscono sempre di più le chance per Mark, che non riesce a sfondare il muro dei due minuti di ritardo. 14.53 50al. 14.50 Il gruppo sta spingendo, Markrimane sempre attorno ai 2? rispetto al plotone principale. 14.47 Arriva intanto la notizia del ritiro di Filippo Fiorelli, in maglia Bardiani-CSF-Faizanè. 14.45 Rientrato invece Arnaud Demare, con la sua ...

