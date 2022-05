Diretta “Da terra e da aria”, inferno russo a Mariupol. La rivelazione del Pentagono: “A cosa servono i missili ipersonici” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Giornata di guerra numero 77 in Ucraina, con un persistente stallo militare. L'attenzione nelle ultime ore sembra concentrarsi su Snake Island, l'Isola dei Serpenti al largo di Odessa giudicata decisiva sul piano strategico per il controllo del Mar Nero. Dal punto di vista diplomatico, il premier italiano Mario Draghi ha incontrato il presidente americano Joe Biden a Washington ribadendo come la volontà di italiani ed europei sia di "porre fine alla macelleria, la gente vuole la pace". "Non sembra che Putin voglia il dialogo diplomatico", è stata la gelida risposta della Casa Bianca. Intanto la Camera Usa ha dato il via libera ad altri 40 miliardi di aiuti all'Ucraina. Ore 19.06 Pentagono: “cosa vuole fare Putin con i missili supersonici” Quella delle armi nucleari non è una minaccia reale, almeno per il momento. Ne è sicuro il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Giornata di guerra numero 77 in Ucraina, con un persistente stallo militare. L'attenzione nelle ultime ore sembra concentrarsi su Snake Island, l'Isola dei Serpenti al largo di Odessa giudicata decisiva sul piano strategico per il controllo del Mar Nero. Dal punto di vista diplomatico, il premier italiano Mario Draghi ha incontrato il presidente americano Joe Biden a Washington ribadendo come la volontà di italiani ed europei sia di "porre fine alla macelleria, la gente vuole la pace". "Non sembra che Putin voglia il dialogo diplomatico", è stata la gelida risposta della Casa Bianca. Intanto la Camera Usa ha dato il via libera ad altri 40 miliardi di aiuti all'Ucraina. Ore 19.06: “vuole fare Putin con isupersonici” Quella delle armi nucleari non è una minaccia reale, almeno per il momento. Ne è sicuro il ...

