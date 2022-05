Diretta Chiediamo l' annessione alla Russia Si apre un nuovo scenario E scattano le trappole della morte

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Giornata di guerra numero 77 in Ucraina, con un persistente stallo militare. L'attenzione nelle ultime ore sembra concentrarsi su Snake Island, l'Isola dei Serpenti al largo di Odessa giudicata decisiva sul piano strategico per il controllo del Mar Nero. Dal punto di vista diplomatico, il premier italiano Mario Draghi ha incontrato il presidente americano Joe Biden a Washington ribadendo come la volontà di italiani ed europei sia di "porre finemacelleria, la gente vuole la pace". "Non sembra che Putin voglia il dialogo diplomatico", è stata la gelida rispostaCasa Bianca. Intanto la Camera Usa ha dato il via libera ad altri 40 miliardi di aiuti all'Ucraina. Ore 13.15 Il governatore di Kharkiv: "mortali lasciate dai russi nella regione liberata dai nostro soldati" Le truppe russe avrebbero lasciato sul campo di ...

al Papa e a Onufrij di diventare una parte terza in questa guerra e di aiutarci ad ... Kateryna e Yulia donne e Verzilov sono orain Germania, NOTIZIE E APPROFONDIMENTI SULLA GUERRA IN ...AGI - È durato un'ora e quaranta minuti l'incontro tra il premier italiano, Mario Draghi, e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Sul tavolo, le ottime relazioni fra i due Paesi e la conferma ... Draghi: "Chiediamo la fine del massacro ma la pace sarà quella che vorranno gli ucraini"