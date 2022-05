(Di mercoledì 11 maggio 2022)– Credit Mattia ZoppellaroMILANO –è stato ospite questa mattina durante “W L’Italia” su Rtl 102.5 e ha parlato della sua esibizione di ieri seraa Torino, ma anche dei suoi progetti futuri. “È stato un momento bellissimo per me e lo aspettavo da due anni”, cosìha commentato la sua performance di ieri sera. “Mi sta arrivando tantissimo affetto da parte di tutti, sono impressionato dalla risposta”. L’ESIBIZIONE DIL’esibizione diè cominciata con lui da solo al pianoforte e alla fine invece c’è stato il contatto con i ballerini. Una metafora per descrivere i due anni che abbiamo appena trascorso. “Volevo ...

Diodato a RTL 102.5: "All'Eurovision Song Contest un'emozione grandissima. Progetti futuri Ci sarà un tour europeo che partirà in autunno, comunicheremo tutto a brevissimo"