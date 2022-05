‘Devo fare se**o almeno 3 volte al giorno’ | le voglie bollenti del cavaliere | Maria lo censura subito

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 11 maggio 2022) A Uomini e Donne è stato ammesso che unha bisogno disessotreal giorno. Ecco di chi si tratta. Uomini e Donne è un programma che da la possibilità a molte persone di trovare la loro anima gemella al fine di costruire una storia d’amore anche fuori le telecamere della trasmissione. Uomini e donne: la confessione imbarazzante Inizialmente pensato come un talk show che metteva a confronto una coppia di coniugi con i loro problemi e il pubblico presente in studio, il programma ha cambiato formula nel momento in cui un uomo di mezza età Roberto Mantoni, ha promesso un anello costosissimo a colei che si sarebbe presenta in trasmissione e avrebbe conquistato il suo cuore. Da quel momento un parterre di donne si sono presentate al suo cospetto tra cui anche Tina Cipollari che ...