(Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ scaduto oggi alle ore 12 ildi assunzione1 per medici di-urgenza, che ha ricevuto una sola domanda di ammissione, che deve ora essere esaminata. Lo rende noto il direttore generale1 Ciro, in giorni che restano difficili nei pronto soccorsi die che proseguono senza che si riesca ad assumere nuovo personale. “Nell’ambito delle proprie competenze – spiega– credo che ogni direttore generale debba fare di tutto, esperire ogni tentativo, per riuscire a migliorare l’azienda che gli è stata affidata. Detto ciò, nonostante gli sforzi anche straordinari, a volte la realtà si impone. Sarebbe un errore altrettanto ...

Advertising

anteprima24 : ** Deserto bando emergenza dell'Asl #Napoli 1, Verdoliva: 'Intervento straordinario' ** - rep_napoli : Napoli, ospedale San Giovanni Bosco: il bando va deserto. Il pronto soccorso resta chiuso [di Antonio di Costanzo]… - VesuvioLive : Concorso medici, anche il bando per il San Giovanni Bosco va deserto: Pronto Soccorso resta chiuso - a_dicostanzo : Napoli, ospedale San Giovanni Bosco: il bando va deserto. Il pronto soccorso resta chiuso - rep_napoli : Napoli, ospedale San Giovanni Bosco: il bando va deserto. Il pronto soccorso resta chiuso [di Antonio di Costanzo]… -

IL GIORNO

...che anche ilper il reclutamento di specialisti ambulatoriali da assegnare al pronto soccorso del San Giovanni Bosco, pubblicato la scorsa settimana e scaduto oggi alle ore 12 é andato. ...Non ci sono medici per riaprire il reparto: è nuovo ma inutilizzabile per mancanza di ... Bando 5G deserto, l'allarme dei Comuni montani e rurali: "Così veniamo tagliati fuori" Il mezzo flop del bando con i fondi del Pnrr per la copertura in 5G delle aree bianche del paese, andato deserto, interroga il Governo.E' scaduto oggi alle ore 12 il bando di assunzione dell'Asl Napoli 1 per medici di emergenza-urgenza, che ha ricevuto una sola domanda di ammissione, che deve ora essere esaminata. (ANSA) ...