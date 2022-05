Delirio Inter, ribalta la Juventus e vince la Coppa Italia: i bianconeri chiudono la stagione con un’altra delusione (Di mercoledì 11 maggio 2022) La Coppa Italia è dell’Inter. Bellissima partita in finale, i nerazzurri hanno conquistato il trofeo al termine di un match che ha regalato tantissime emozioni, gol e ribaltoni. un’altra delusione per la Juventus. Spettacolo prima del match con l’inno cantato da Arisa e la coreografia dei nerazzurri. Allegri si schiera con Vlahovic, Dybala e Bernardeschi, il tecnico Inzaghi risponde con Lautaro Martinez e Dzeko. Partenza sprint dei nerazzurri che passano in vantaggio con un grande gol di Barella. Si fa male Danilo e la Juventus si gioca la carta Morata. Lo spagnolo cambia la partita: è sua la deviazione sul tiro di Alex Sandro, poi lancia il contropiede per il 2-1 di Vlahovic. All’80’ un rigore dubbio concesso ai nerazzurri e testa a testa Allegri-Farris, l’ex Milan ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Laè dell’. Bellissima partita in finale, i nerazzurri hanno conquistato il trofeo al termine di un match che ha regalato tantissime emozioni, gol e ribaltoni.per la. Spettacolo prima del match con l’inno cantato da Arisa e la coreografia dei nerazzurri. Allegri si schiera con Vlahovic, Dybala e Bernardeschi, il tecnico Inzaghi risponde con Lautaro Martinez e Dzeko. Partenza sprint dei nerazzurri che passano in vantaggio con un grande gol di Barella. Si fa male Danilo e lasi gioca la carta Morata. Lo spagnolo cambia la partita: è sua la deviazione sul tiro di Alex Sandro, poi lancia il contropiede per il 2-1 di Vlahovic. All’80’ un rigore dubbio concesso ai nerazzurri e testa a testa Allegri-Farris, l’ex Milan ...

