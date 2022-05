Decreto Taglia Prezzi: Superbonus 110 e dehors locali. Cosa cambia? (Di mercoledì 11 maggio 2022) Regole più rigide per le imprese con l’approvazione del cosiddetto Decreto Taglia Prezzi: potranno effettuare i lavori nel quadro del Superbonus 110% soltanto quelle che possiedono la certificazione Soa. Nello tesso provvedimento anche la proroga per tutta l’estate delle semplificazioni relative all’occupazione dello spazio pubblico per i dehors dei locali. Superbonus 110: Cosa cambia con il Decreto Taglia Prezzi? Con il Decreto Taglia Prezzi una nuova stretta alle imprese edili per quanto riguarda il Superbonus 110%: per effettuare i lavori nel quadro dell’agevolazione bisognerà essere in possesso della ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 11 maggio 2022) Regole più rigide per le imprese con l’approvazione del cosiddetto: potranno effettuare i lavori nel quadro del110% soltanto quelle che possiedono la certificazione Soa. Nello tesso provvedimento anche la proroga per tutta l’estate delle semplificazioni relative all’occupazione dello spazio pubblico per idei110:con il? Con iluna nuova stretta alle imprese edili per quanto riguarda il110%: per effettuare i lavori nel quadro dell’agevolazione bisognerà essere in possesso della ...

LauraGaravini : Attacco #hacker a sistemi informatici nevralgici del paese dimostra urgenza interventi in cyber security. Bene misu… - ClaudioMori7 : RT @LauraGaravini: Attacco #hacker a sistemi informatici nevralgici del paese dimostra urgenza interventi in cyber security. Bene misure ad… - bb91687509 : RT @LauraGaravini: Attacco #hacker a sistemi informatici nevralgici del paese dimostra urgenza interventi in cyber security. Bene misure ad… - PPASQUERO : RT @LauraGaravini: Attacco #hacker a sistemi informatici nevralgici del paese dimostra urgenza interventi in cyber security. Bene misure ad… - ItaliaViva_EU : RT @LauraGaravini: Attacco #hacker a sistemi informatici nevralgici del paese dimostra urgenza interventi in cyber security. Bene misure ad… -