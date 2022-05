Decreto della Regione, approvato elenco dei contributi per tre musei della Provincia di Salerno (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Con Decreto Dirigenziale n. 86 del 9 maggio 2022 della Regione Campania, pubblicato sul BURC in pari data, è stata approvata la graduatoria di legittimità e di merito per l’assegnazione dei contributi per spese di investimento di alcuni musei della Campania, fra i quali, tre riguardanti l’Ente Provincia di Salerno. Si tratta della Pinacoteca Provinciale, per la manutenzione impiantistica, per un importo di 15.000 euro, del Museo della Ceramica di Villa Guariglia di Raito, per manutenzione generale, sempre per un importo di 15.000 euro e del Museo Archeologico ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– ConDirigenziale n. 86 del 9 maggio 2022Campania, pubblicato sul BURC in pari data, è stata approvata la graduatoria di legittimità e di merito per l’assegnazione deiper spese di investimento di alcuniCampania, fra i quali, tre riguardanti l’Entedi. Si trattaPinacotecale, per la manutenzione impiantistica, per un importo di 15.000 euro, del MuseoCeramica di Villa Guariglia di Raito, per manutenzione generale, sempre per un importo di 15.000 euro e del Museo Archeologico ...

Advertising

ignaziocorrao : Niente. Non ce la si fa. Il #Governo della “transizione” spinge su nuovi #rigassificatori e #inceneritori. Attraver… - marcodimaio : Il Governo vara decreto da 14 mld per contrastare gli effetti della guerra sull’economia. Il M5S non lo vota, in di… - Agenzia_Ansa : Via libera del Consiglio dei ministri al decreto con i nuovi aiuti per famiglie e imprese per contrastare gli effet… - tvoggi : PROVINCIA DI SALERNO, CONTRIBUTI PER TRE MUSEI Con Decreto Dirigenziale n. 86 del 9 maggio 2022 della Regione Campa… - anteprima24 : ** #Decreto della #Regione, approvato elenco dei #Contributi per tre #Musei della #Provincia di ##Salerno **… -