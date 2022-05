De Luca a Mondragone: “Caserta non ha mai ricevuto tanta attenzione come negli ultimi 7 anni” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 6 minutiMondragone (Ce) – Decine di sindaci, diversi presidenti di enti sovracomunali e strumentali, centinaia di amministratori comunali e dirigenti politici dei Moderati guidati dal consigliere regionale Giovanni Zannini, hanno accolto ieri pomeriggio, in una gremita sala del cinema Ariston di Mondragone, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha risposto presente all’invito del presidente della VII Commissione Ambiente ad un confronto con i primi cittadini e le amministrazioni comunali di Terra di Lavoro. In prima fila il presidente della Provincia, Giorgio Magliocca, il sindaco della città costiera Virgilio Pacifico ed il candidato alla sua successione, Francesco Lavanga, i presidenti dell’Ente d’Ambito Rifiuti, Gino Pellegrino, dell’Ambito distrettuale di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 6 minuti(Ce) – Decine di sindaci, diversi presidenti di enti sovracomunali e strumentali, centinaia di amministratori comunali e dirigenti politici dei Moderati guidati dal consigliere regionale Giovni, hanno accolto ieri pomeriggio, in una gremita sala del cinema Ariston di, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, che ha risposto presente all’invito del presidente della VII Commissione Ambiente ad un confronto con i primi cittadini e le amministrazioni comunali di Terra di Lavoro. In prima fila il presidente della Provincia, Giorgio Magliocca, il sindaco della città costiera Virgilio Pacifico ed il candidato alla sua successione, Francesco Lavanga, i presidenti dell’Ente d’Ambito Rifiuti, Gino Pellegrino, dell’Ambito distrettuale di ...

