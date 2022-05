De Laurentiis rifiuta la foto con giovane tifoso | “Non tengo la Juventus” -VIDEO

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Aurelio Deva in assemblea di Lega e finisce in rete per averto di fare unacon undella. Il patron del Napoli una volta arrivato per partecipare alle riunione ha deciso di non fermarsi a parlare con nessuno, ma di tirare diritto verso l’ingresso verso il palazzo del Coni. Prima di entrare in assemblea di Lega Dehato di fare unacon uncon addosso la maglia della. Il ragazzino ha avvicinato Dee gli ha chiesto di fare una, ma il presidente del Napoli ha risposto: “Io non sonodella“. Una ...

Advertising

zazoomblog : De Laurentiis rifiuta la foto con giovane tifoso: “Non tengo la Juventus” - #Laurentiis #rifiuta #giovane #tifoso: - napolipiucom : De Laurentiis rifiuta la foto con giovane tifoso: 'Non tengo la Juventus' #DeLaurentiis #ForzaNapoliSempre… - zazoomblog : De Laurentiis rifiuta il selfie con un tifoso: «Non sono della Juventus» - #Laurentiis #rifiuta #selfie #tifoso: - CalcioNews24 : De Laurentiis, rifiuta il selfie con un tifoso: «Non sono della Juventus» - serieAnews_com : #SerieA, #DeLaurentiis si rifiuta di fare la foto con un tifoso della #Juventus #Napoli -

Dedi fare un selfie con un giovane tifoso bianconero a margine dell'Assemblea di Lega: "Non sono della Juventus" C'è anche il presidente del Napoli Aurelio Deall'Assemblea ...... nonostante l'obiettivo Champions raggiunto, in base alle parole del presidente Dedovrà ... 'In questo momento 100 milioni per cedere un attaccante non linessuno (esclusi PSG e i ...De Laurentiis in assemblea di Lega e finisce in rete per aver rifiutato di fare una foto con un giovane tifoso della Juventus.Oggi è un giorno importante per la Lega, che si riunisce in Assemblea al Coni a Roma nel giorno della finale di Coppa Italia, tra Juve e Inter. I rappresentanti dei club di Serie A si sono recati al p ...