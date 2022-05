Davide Casaleggio recita il de profundis al M5S: «Schizofrenico, crolla di giorno in giorno» (Di mercoledì 11 maggio 2022) «Penso che sia un po’ Schizofrenico quello che si sta facendo oggi nel M5S». Davide Casaleggio, a margine di un evento a Milano, recita il de profundis ai pentastellati. Il movimento è attraversato da dissidi interni e forti spaccature con i democratici che lo rendono meno credibile agli occhi degli elettori. Infatti i sondaggi sono implacabili, alcuni danno il M5S anche sotto la soglia del 13%. M5S, Casaleggio: «Si dice una cosa e si fa il contrario spesso» «Si dice una cosa – dice Casaleggio, come si legge sul sito dell’Ansa.it – e si fa il contrario spesso. Questa schizofrenia in politica non credo paghi. Infatti i sondaggi stanno crollando di giorno in giorno». Il presidente ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 11 maggio 2022) «Penso che sia un po’quello che si sta facendo oggi nel M5S»., a margine di un evento a Milano,il deai pentastellati. Il movimento è attraversato da dissidi interni e forti spaccature con i democratici che lo rendono meno credibile agli occhi degli elettori. Infatti i sondaggi sono implacabili, alcuni danno il M5S anche sotto la soglia del 13%. M5S,: «Si dice una cosa e si fa il contrario spesso» «Si dice una cosa – dice, come si legge sul sito dell’Ansa.it – e si fa il contrario spesso. Questa schizofrenia in politica non credo paghi. Infatti i sondaggi stannondo diin». Il presidente ...

