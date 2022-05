Dai testicoli congelati una svolta per recuperare la fertilità dopo il cancro: il nuovo studio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un nuovo studio condotto sui testicoli dei topi ha aperto la via ad importanti, possibili sviluppi per il ripristino completo della fertilità dopo un cancro negli esseri umani. Il ricercatore Eoin Whelan della School of Veterinary Medicine, University of Pennsylvania, e i suoi colleghi hanno scoperto che del tessuto del testicolo maschile crioconservato di un topo può essere reimpiantato anche dopo più di 20 anni, continuando a produrre spermatozoi vitali. Certo, il grado di fertilità non è paragonabile a quello ottenuto con tessuto immediatamente trapiantato o congelato per più breve tempo. Ma i risultati rimangono comunque assai promettenti, soprattutto per quel riguarda il trattamento di ragazzi e bambini con il cancro, per il quali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Uncondotto suidei topi ha aperto la via ad importanti, possibili sviluppi per il ripristino completo dellaunnegli esseri umani. Il ricercatore Eoin Whelan della School of Veterinary Medicine, University of Pennsylvania, e i suoi colleghi hanno scoperto che del tessuto del testicolo maschile crioconservato di un topo può essere reimpiantato anchepiù di 20 anni, continuando a produrre spermatozoi vitali. Certo, il grado dinon è paragonabile a quello ottenuto con tessuto immediatamente trapiantato o congelato per più breve tempo. Ma i risultati rimangono comunque assai promettenti, soprattutto per quel riguarda il trattamento di ragazzi e bambini con il, per il quali ...

Advertising

one_davide : @doluccia16 Devono essere pure maschi,si capisce dai grossi testicoli.?? - O0O0O000O0O0 : Morale della favola: devi centimetrare dal bacino, non dai testicoli. Sono quelle le misure reali.?? - jacoposimonetta : @repubblica Come ha fatto a rimanere in cinta? Da quello che mi ricordo ci vuole dello sperma maschile. Prodotto da… - esagerato192837 : Dai che bello leccare testicoli???????? - OfficialErth : @LaBibbia @AlbertEinstein @MioGesu e poi maestro nella giustizia una persona che comincia dai testicoli non deve poi fare la masturbazione -