(Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "L'a diversi siti italiani tra cui quello del Senato, rivendicato da hacker russi, è un fatto. È necessarioperché, purtroppo, l'andamento della guerra tra Russia e #Ucraina rischia di andare avanti ancora per molto e uncyber dovrebbe essere riconosciuto come un atto di terrorismo". Così Ernestodi Iv, membro del Copasir, su Fb.

TV7Benevento : Cybersicurezza: Magorno (Iv), 'attacco gravissimo, reagire subito' - -

