Cultura | Erasmus “interno” per scambi nord-sud | il ministro Franceschini lancia il nuovo progetto

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Istituire una sorta ditra le diverse Regioni italiane legato ai temi della. Creare le condizioni, ovvero, per consentire ai giovani delle regioni meridionali di andare a conseguire una parte del loro ciclo di studi nelle regioni dele di converso, consentire a una parte dei giovani che vivono e studiano aldi fare la stessa cosa nelle regioni del Sud. Un percorso che possa essere legato ai temi della, all’Università e alla bellezza diffusa su tutto il territorio nazionale”. Lo ha detto questa mattina ildella, Dario, intervenendo in collegamento alla presentazione del‘Bella storia’ della fondazione Unipolis. “Nel Mezzogiorno – ha ...

Il ministro Franceschini ha concluso lanciando la proposta di "istituire una sorta diinterno tra le diverse Regioni italiane legato ai temi della. Creare le condizioni, ovvero, per ...Un videomessaggio di saluto è stato inviato da Sofia Eriksson Waterschoot, direttrice gioventù, istruzione ed+ presso la Direzione Generale istruzione, gioventù, sport edella ... Cultura: Franceschini, "investire su talenti del Mezzogiorno e istituire Erasmus interno per scambio giovani tra regioni" Istituire una sorta di Erasmus interno tra le diverse Regioni italiane legato ai temi della cultura. Creare le condizioni, ovvero, per consentire ai giovani delle regioni meridionali di andare a conse ...Un concerto sulle note di Mozart, Verdi, Puccini, Bizet e altri autori eccellenti: così martedì 10 maggio al teatro Verdi di Firenze ...