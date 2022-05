Cremonese, Pecchia: «Annata estenuante. Futuro? C’è tempo per pensarci…» (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’allenatore della Cremonese Pecchia ha parlato del percorso in grigiorosso e del suo Futuro dopo la promozione in Serie A Fabio Pecchia, allenatore della Cremonese, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport dove ha parlato del suo percorso in grigiorosso e del suo Futuro dopo la promozione in Serie A. PERCORSO – «Era un momento particolare e difficile, io ho solo cercato di ridare fiducia alla squadra perché le potenzialità c’erano tutte, andavano semplicemente scoperte. La Cremonese allora era come una bella pianta che aveva bisogno d’acqua. Sapevo che era una sfida difficile ma mi ha aiutato molto l’ambiente, umile e fertile, e anche per questo tutto ha girato per il verso giusto fin da subito. Partendo quasi dal fondo, sfiorammo i playoff, la media era ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’allenatore dellaha parlato del percorso in grigiorosso e del suodopo la promozione in Serie A Fabio, allenatore della, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport dove ha parlato del suo percorso in grigiorosso e del suodopo la promozione in Serie A. PERCORSO – «Era un momento particolare e difficile, io ho solo cercato di ridare fiducia alla squadra perché le potenzialità c’erano tutte, andavano semplicemente scoperte. Laallora era come una bella pianta che aveva bisogno d’acqua. Sapevo che era una sfida difficile ma mi ha aiutato molto l’ambiente, umile e fertile, e anche per questo tutto ha girato per il verso giusto fin da subito. Partendo quasi dal fondo, sfiorammo i playoff, la media era ...

