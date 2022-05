Cremonese | Fagioli | 'Giocare nella Juve è il mio sogno per il futuro | non so quanto lontano Ma ora festeggiamo'

Advertising

GiovaAlbanese : #Fagioli, #Zanimacchia e #Rafia hanno conquistato la promozione in #SerieA con la #Cremonese: meritano tutti e tre… - SerieBNewsCom : ?? L'allenatore della #Cremonese, Fabio #Pecchia, esalta la crescita di Nicolò #Fagioli ??Secondo voi può ritagliars… - gianny0162 : RT @NicoSchira: Ariedo #Braida conferma ai ??di @_Morik92_: “Nei prossimi giorni incontreremo la #Juventus per #Fagioli e #Zanimacchia. Ci p… - serieB123 : SerieB “Non voglio pensarci”: Pecchia ora si gode la festa - thecatjimmy80 : Perché stamattina mi sveglio pensando a Fagioli e alla Cremonese con una sensazione di deja-vu? Perché vedo la rove… -

Sui giovani: Gaetano,, Okoli, Carnesecchi... Tanti napoletani alla. Gaetano si è consacrato. Il ruolo di Gaetano. La lettera di Benitez . Spalletti. L'anno prossimo Napoli - ...Nicolòè stato uno dei grandi protagonisti della promozione diretta in Serie A della, arrivata seconda in Cadetteria a due punti dal Lecce .è in prestito dalla Juventus , e il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport, il ...Fabio Pecchia si gode la festa per il ritorno in Serie A della Cremonese ma tocca diversi temi tra cui anche quello legato a Fagioli ...La fasciatura alla mano all'inizio serviva, poi solo scaramanzia". Fagioli: "Pronto per la Juventus". Per il mediano grande stagione. "Un altro prestito Spero a Cremona". Stasera la festa allo 'Zini' ...