Covid oggi Veneto | 4 141 contagi e 7 morti | bollettino 11 maggio

(Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.141 i nuovidainsecondo ildi, 11. Si registrano inoltre altri 7. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.712.400, mentre gli attualmente positivi sono 54.143. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.544. Negli ospedali veneti sono ricoverate 482 persone in area medica e 24 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 108. Nella giornata di ieri sono state effettuate 737 vaccinazioni anti-. L'articolo proviene da Italia Sera.

