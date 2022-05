Covid oggi Vda, 67 contagi e un morto: bollettino 11 maggio (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 67 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 maggio in Valle d’Aosta, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registra 1 morto. Nelle ultime 24 ore si registrano inoltre 35 guariti. Gli attuali positivi sono 1.367 di cui 29 ricoverati in ospedale. Un paziente risulta, invece, ricoverato in terapia intensiva. Le persone decedute in Valle d’Aosta da inizio epidemia con diagnosi Covid salgono a 534. I nuovi casi testati nelle ultime 24 ore sono 59, i tamponi effettuati 363. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 67 i nuovida coronavirus11in Valle d’Aosta, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registra 1. Nelle ultime 24 ore si registrano inoltre 35 guariti. Gli attuali positivi sono 1.367 di cui 29 ricoverati in ospedale. Un paziente risulta, invece, ricoverato in terapia intensiva. Le persone decedute in Valle d’Aosta da inizio epidemia con diagnosisalgono a 534. I nuovi casi testati nelle ultime 24 ore sono 59, i tamponi effettuati 363. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

