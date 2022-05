Covid oggi Toscana, 2.365 contagi: bollettino 11 maggio (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.365 i nuovi contagi da Covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 11 maggio. 15.924 i test effettuati, di cui 2.827 tamponi molecolari e 13.097 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,85% (68,7% sulle prime diagnosi). Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.365 i nuovidainsecondo ildi, 11. 15.924 i test effettuati, di cui 2.827 tamponi molecolari e 13.097 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,85% (68,7% sulle prime diagnosi). Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

