Covid oggi Sardegna, 1.580 contagi e 12 morti: bollettino 11 maggio (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.580 contagi da coronavirus confermati oggi, 11 maggio, in Sardegna secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.215 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (+1). I pazienti ricoverati in area medica sono 260 (-13). 24.305 sono i casi di isolamento domiciliare ( – 577 ). Si registrano 12 decessi: due uomini di 75 e 88 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; due uomini di 74 e 88 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; due donne di 89 e 95 anni più due uomini di 72 e 93 anni, residenti in provincia di Nuoro; tre donne di 86, 93 e 94 anni e un uomo di 89, residenti in provincia di Oristano. L'articolo proviene da ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.580da coronavirus confermati, 11, insecondo ilcon i datidella Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.215 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (+1). I pazienti ricoverati in area medica sono 260 (-13). 24.305 sono i casi di isolamento domiciliare ( – 577 ). Si registrano 12 decessi: due uomini di 75 e 88 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; due uomini di 74 e 88 anni, residenti nella provincia del Sud; due donne di 89 e 95 anni più due uomini di 72 e 93 anni, residenti in provincia di Nuoro; tre donne di 86, 93 e 94 anni e un uomo di 89, residenti in provincia di Oristano. L'articolo proviene da ...

Advertising

RobertoBurioni : Nello stesso giorno in cui i novax celebrano il #NoVaxVictoryDay per essere riusciti ad arrivare a oggi evitando il… - Corriere : Dal 16 maggio stop all’obbligo di mascherina in aereo - GazzChianti : COVID-19 - Ricoverati nei letti Covid degli ospedali toscani, leggera risalita. I ricoverati sono 524 (12 in più ri… - FrancoZaffini : Difficile dargli torto. Le Regioni hanno fatto il bancomat allo Stato anticipando le maggiori spese per fronteggiar… - lifestyleblogit : Covid oggi Sardegna, 1.580 contagi e 12 morti: bollettino 11 maggio - -