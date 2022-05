Covid oggi Italia, 42.249 contagi e 115 morti: bollettino 11 maggio (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) - Sono 42.249 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 11 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 115 morti che portano a 164.846 il totale dei decessi da inizio pandemia. Sono 294.611 i tamponi processati nelle ultime 24 ore che portano il tasso di positività a 14,3%. In calo ricoveri (-167 rispetto a ieri per un totale di 8.412) e terapie intensive (-20 rispetto a ieri per un totale di 338). Sono 1.041.196 (-41.776) le persone attualmente positive, 16.915.301 le persone contagiate da inizio pandemia mentre i guariti toccano la soglia di 15.709.259 (+84.344). DATI E NUMERI Covid DALLE ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) - Sono 42.249 i nuovida Coronavirus in, 112022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 115che portano a 164.846 il totale dei decessi da inizio pandemia. Sono 294.611 i tamponi processati nelle ultime 24 ore che portano il tasso di positività a 14,3%. In calo ricoveri (-167 rispetto a ieri per un totale di 8.412) e terapie intensive (-20 rispetto a ieri per un totale di 338). Sono 1.041.196 (-41.776) le persone attualmente positive, 16.915.301 le personeate da inizio pandemia mentre i guariti toccano la soglia di 15.709.259 (+84.344). DATI E NUMERIDALLE ...

