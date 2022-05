Covid oggi Emilia Romagna, 3.892 contagi e 11 morti: bollettino 11 maggio (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.892 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 maggio in Emilia Romagna, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 11 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.446.347 casi di positività. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 19.943 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 11.050 molecolari e 8.893 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 19,5%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.441.068 dosi; sul totale sono 3.790.240 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,3%. Le dosi aggiuntive ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.892 i nuovida coronavirus11in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 11. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.446.347 casi di positività. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 19.943 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 11.050 molecolari e 8.893 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 19,5%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.441.068 dosi; sul totale sono 3.790.240 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,3%. Le dosi aggiuntive ...

Advertising

RobertoBurioni : Nello stesso giorno in cui i novax celebrano il #NoVaxVictoryDay per essere riusciti ad arrivare a oggi evitando il… - Corriere : Dal 16 maggio stop all’obbligo di mascherina in aereo - PRMNNTMGC : RT @T0B3GINAGAIN: io il covid l'ho preso al concerto, sono risultata positiva oggi quindi impossibile lo avessi prima del concerto quindi s… - crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca Covid in Campania, il bollettino. Migliorano tutti gli indicatori eccetto quello delle vittime: sono 13 https://t… - SaluteLazio : #COVID: @AlessioDAmato_ “OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 27.491 TAMPONI, SI REGISTRANO 3.859 NUOVI CASI POSITIVI (-1… -