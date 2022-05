Covid: l'Oms critica la Cina, Pechino fa scattare la censura. Cosa c'è dietro lo scontro (Di mercoledì 11 maggio 2022) ... ha aggiunto Zhao nel briefing quotidiano. La Cina e il lockdown. La linea dura perseguita da Pechino contro l'ultima ondata di contagi legata alla variante Omicron ha innescato forti proteste a ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) ... ha aggiunto Zhao nel briefing quotidiano. Lae il lockdown. La linea dura perseguita dacontro l'ultima ondata di contagi legata alla variante Omicron ha innescato forti proteste a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Cina difende la sua 'tolleranza zero' al Covid sollecitando il direttore generale dell'Oms dall'astenersi dal fa… - Corriere : L’Oms alla Cina: «Zero Covid? Insostenibile». Ma Pechino: rischiamo 1,6 milioni di morti - apocalittica : RT @RaiNews: La Cina risponde all'Oms che ha definito 'non sostenibile' la politica della tolleranza zero #Covid sostenuta da Pechino https… - ninda1952 : RT @RaiNews: La Cina risponde all'Oms che ha definito 'non sostenibile' la politica della tolleranza zero #Covid sostenuta da Pechino https… - Giornaleditalia : Covid Cina, Pechino contro l'Oms: 'Fa dichiarazioni irresponsabili' -