Covid, Fiaso: in calo ricoveri adulti ( - 7,5%) e pediatrici ( - 26,5%) (Di mercoledì 11 maggio 2022) commenta Continua la riduzione dei pazienti Covid negli ospedali: in una settimana il numero dei ricoverati è sceso complessivamente del 7,5%. È quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 11 maggio 2022) commenta Continua la riduzione dei pazientinegli ospedali: in una settimana il numero dei ricoverati è sceso complessivamente del 7,5%. È quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali ...

Advertising

SARA_57665_NEWS : RT @SARA_57665_NEWS: La Pandemia è quasi finita. Covid, Fiaso: in calo ricoveri adulti (-7,5%) e pediatrici (-26,5%) Ora via #mascherina… - SARA_57665_NEWS : La Pandemia è quasi finita. Covid, Fiaso: in calo ricoveri adulti (-7,5%) e pediatrici (-26,5%) Ora via… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Fiaso: in calo ricoveri adulti (-7,5%) e pediatrici (-26,5%) #covid - fisco24_info : Covid oggi Italia, calano ricoveri: -7,5% in una settimana: (Adnkronos) - Report Fiaso: in rianimazione ancora mala… - neifatti : Covid, Fiaso: in calo ricoveri adulti (-7,5%) e pediatrici (-26,5%) -