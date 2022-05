Covid, cinque pazienti dimessi al San Pio nell’ultimo giorno: la situazione (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nessun decesso e ben cinque pazienti dimessi nelle ultime ventiquattro ore. E’ quanto emerge dal bollettino diramato dall’azienda ospedaliera San Pio sui ricoveri da Covid-19. Dei 41 pazienti attualmente ricoverati presso la struttura beneventana, 33 sono residenti nel Sannio e 8 provengono da altre province. In basso il report dettagliato: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nessun decesso e bennelle ultime ventiquattro ore. E’ quanto emerge dal bollettino diramato dall’azienda ospedaliera San Pio sui ricoveri da-19. Dei 41attualmente ricoverati presso la struttura beneventana, 33 sono residenti nel Sannio e 8 provengono da altre province. In basso il report dettagliato: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

