Costanzo Jannotti Pecci è il nuovo presidente di Confindustria Campania

(Di mercoledì 11 maggio 2022)e’ stato eletto oggidi. Nato a Bacoli (Napoli) il primo settembre 1952, e’ stato nominato Cavaliere del Lavoro, il 30 maggio 2008, per l’industria turistico-termale. Ha tre figlie. Laureato in scienze geologiche, dal 1986 e’ amministratore delegato del Gruppo Minieri Spa (Terme di Telese, Grand Hotel Telese e imbottigliamento dell’acqua minerale “Telese”, produzione di parafarmaci e dermocosmetici), tra i piu’ antichi gruppi del settore e tra i primi cinque in Italia. Nell’ambito della collaborazione a Napoli con Accor e’ al vertice di alcune societa’ di hotellerie. L'articolo proviene da Ildenaro.it.