Così gli allevatori arginano i predatori (Di mercoledì 11 maggio 2022) Lupi e allevatori. Così si prepara la convivenza. Il progetto Pasturs mira a questo obiettivo e riguarda i grandi predatori come l’orso e il lupo. Il piano, basato su un dialogo costruttivo, cerca di trovare soluzioni condivise per mitigare i conflitti e incentivare il ricorso a strumenti di prevenzione, come le reti elettrificate e i cani da guardiania oltre che la vigilanza attiva del bestiame. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Lupi esi prepara la convivenza. Il progetto Pasturs mira a questo obiettivo e riguarda i grandicome l’orso e il lupo. Il piano, basato su un dialogo costruttivo, cerca di trovare soluzioni condivise per mitigare i conflitti e incentivare il ricorso a strumenti di prevenzione, come le reti elettrificate e i cani da guardiania oltre che la vigilanza attiva del bestiame.

Advertising

elenabonetti : Felice di avere incontrato questa mattina a Roma le studentesse e gli studenti dell’Istituto Manzoni di Suzzara, in… - Piu_Europa : 'Viva gli Alpini, più forti di tutto e di tutti' Così Salvini ha pensato di commentare la notizia delle molestie su… - pietroraffa : Lo dico da spettatore che non tifa per nessuna delle due squadre in campo, ma mi pare che stasera sia stata conferm… - ciaocomodino : io mi auguro che gli applausi siano finti perché veramente non posso pensare che esistano persone così stupide - lezbemoony_ : Se qualcuno mi avesse detto in Gara 1 che in Gara 5 avremmo fatto così tanti turnover gli avrei legittimamente sput… -